"บิ๊กเต่า" เผยเหตุยื่นขอความเป็นธรรมปมโยก ตร. หวังกระตุกความเป็นธรรมผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยหลังเป็นตัวแทนตำรวจ ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากกรรมการตำรวจชุดใหญ่ รวมถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ว่า เพื่อกระตุกให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมตำรวจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจทำงาน และมีความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ เกรงว่าจะเสียขวัญกำลังใจ การทำงานเช้าชามเย็นชามรอวันเกษียณ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินไปในทางที่ชอบธรรมเพื่อพี่น้องประชาชน หากเดินในทางที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเป็นระบบอุปถัมภ์ ขอให้พิจารณา