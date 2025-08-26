ยอดส่งออกข้าวไทย 7 เดือนแรกปี 68 ลดลง 25.09% เหลือ 4.30 ล้านตัน

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า 7 เดือนแรก ของปี 2568 ไทยส่งออกข้าวได้ 4.30 ล้านตัน ลดลง 25.09 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 5.74 ล้านตัน และมีมูลค่า 86,412.72 ล้านบาท ลดลง 35.35 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนที่มีมูลค่า 133,663 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกที่ลดลงมีสาเหตุจากผลผลิตข้าวโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดียที่กลับมาส่งออกตามปกติ และคาดว่ามีผลผลิตกว่า 150 ล้านตัน รวมถึงการลดลงของความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้นำเข้าอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประกอบกับค่าเงินบาทที่ผันผวนและแข็งค่าขึ้นยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันการส่งออก