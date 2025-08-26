สว.มีมติประชุมลับตั้ง กมธ.ศึกษาข้อดี-ข้อเสียยกเลิก MOU 2543 - MOU 2544

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่ง พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นผู้เสนอ
ก่อนการพิจารณา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี้เป็นการลับ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาไว้ซึ่งความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่ออภิปรายทุกท่าน ห่วงใยอธิปไตยของประเทศ และประชาชนคนไทยมากกว่าสิ่งอื่นใด ต่อมา นายบุญส่ง ได้ขอมติจากที่ประชุม ซึ่งต้องใช้จำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือคือไม่น้อยกว่า 50 คน ผลปรากฏว่า มีสมาชิกแสดงความประสงค์ว่าให้ประชุมลับ จำนวน 66 คน จากนั้น ที่ประชุมจึงเข้าสู่การประชุมลับ
