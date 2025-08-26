xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 11.41 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 59,158.26 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,251.26 จุด ลดลง 11.41 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.90 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 59,158.26 ล้านบาท