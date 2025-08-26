ข่าวจริง! ธอส. เดินหน้าสานต่อโครงการคุณสู้ เราช่วย เฟส 2

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสานต่อโครงการคุณสู้ เราช่วย เฟส 2 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คุณสู้ เราช่วย ตั้งแต่ปี 2567 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 97,000 บัญชี ธอส. จึงเดินหน้าสานต่อ โครงการคุณสู้ เราช่วย เฟส 2
