"อนุทิน" ประชุมพรรควันนี้ คุยเรื่องเสนอญัตติ MOU43-44 ไม่มีวิเคราะห์การเมือง 29 ส.ค.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทย ว่า ไม่มีการวิเคราะห์การเมือง ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ซึ่งพวกเราเป็น สส. ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลเป็นอย่างไร สภาฯ ยังไม่ได้ถูกยุบ ก็ต้องทำงานในฐานะ สส.อย่างเต็มที่
สำหรับการประชุมพรรควันนี้ ได้คุยกันเรื่องเสนอญัตติเรื่อง MOU43-44 โดยกำหนดแนวทางว่าใครจะอธิบายอย่างไร คุยแต่เรื่องการทำงานด้านนิติบัญญัติมากกว่า
ขณะที่มีความพร้อมหรือไม่หากต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่พร้อมได้อย่างไร พร้อมต่อเมื่อมีสมาชิกมาเป็นลำดับหนึ่งของขั้วนั้นๆ ถ้าลำดับหนึ่งของขั้วบริหารก็พร้อมเป็น ถ้าเป็นลำดับหนึ่งของขั้วฝ่ายค้านก็พร้อมเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ทุกอย่างมีกฎ กติกา และพร้อมเป็นแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทย
