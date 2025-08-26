ต.ล.ท.มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมโครงการ ESG DNA ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน

วันนี้ (26 ส.ค.) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ESG DNA ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมี นางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้แทน PEA รับมอบ ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมรูปแบบ E-Learning จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าใจหลักการทำงานแบบ ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับผู้เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของแต่ละฝ่ายงานและในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของ PEA ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานใหญ่ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบเกียรติบัตรให้องค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมพนักงานขององค์กรเข้าเรียนและสอบผ่านหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของโครงการ
