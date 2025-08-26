xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกปกคลุมทั่วพื้นที่ สูงสุดบางขุนเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมทั้งหมด ยกเว้นด้านตะวันออก โดยมีปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางขุนเทียน 29.0 มิลลิเมตร