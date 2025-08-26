ครม.ไฟเขียวโยกงบกระตุ้น ศก. 2.6 หมื่น ล. ไว้สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานความคืบหน้าการขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติจัดสรรข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ตามที่ ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 โดยจากข้อมูลวันที่ 19 สิงหาคม 2568 สำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 49 หน่วย รับงบประมาณ 8,431 รายการ วงเงินรวม 109,800.1741 ล้านบาท โดยพิจารณาตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่หน่วยรับงบประมาณจัดส่งให้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้เห็นชอบให้ใช้ DASHBOARD แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาท เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับฯ และให้หน่วยรับงบประมาณใช้ DASHBOARD ดังกล่าว เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเป็นไปตามวัตุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการใช้วงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจส่วนที่เหลือ โดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดวงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ จำนวน 1.87 แสนล้านบาท โดยมีโครงการที่ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ได้แก่
1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3.04 หมื่นล้านบาท และนำเงินจัดสรรส่งคืนเงินแล้ว จำนวน 531 ล้านบาท
2. ข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ รวม 8,939 รายการ วงเงิน 1.15 แสนล้านบาท
3. ข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ระยะที่ 2 วงเงินไม่เกิน 1.84 หมื่นล้านบาท ดังนั้น เมื่อพิจารณางบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการและอนุมัติเงินจัดสรรข้างต้น คาดว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ จะคงเหลือประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้เห็นชอบให้ใช้ DASHBOARD แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาท เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับฯ และให้หน่วยรับงบประมาณใช้ DASHBOARD ดังกล่าว เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเป็นไปตามวัตุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการใช้วงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจส่วนที่เหลือ โดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดวงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ จำนวน 1.87 แสนล้านบาท โดยมีโครงการที่ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ได้แก่
1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3.04 หมื่นล้านบาท และนำเงินจัดสรรส่งคืนเงินแล้ว จำนวน 531 ล้านบาท
2. ข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ รวม 8,939 รายการ วงเงิน 1.15 แสนล้านบาท
3. ข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ระยะที่ 2 วงเงินไม่เกิน 1.84 หมื่นล้านบาท ดังนั้น เมื่อพิจารณางบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการและอนุมัติเงินจัดสรรข้างต้น คาดว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ จะคงเหลือประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท