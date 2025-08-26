ข่าวปลอม อย่าแชร์! เบต้ากลูแคนรักษาอาการบวมน้ำ-ลดสารพิษตกค้างได้ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เบต้ากลูแคน รักษาอาการบวมน้ำ หรือลดสารพิษตกค้างในร่างกายได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า เบต้ากลูแคนเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ยีสต์ ธัญพืช (ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์) และเห็ด เบต้ากลูแคนจากข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ มีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอในการระบุถึงประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนในการรักษาอาการบวมน้ำหรือลดสารพิษตกค้างในร่างกาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า เบต้ากลูแคนเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ยีสต์ ธัญพืช (ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์) และเห็ด เบต้ากลูแคนจากข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ มีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอในการระบุถึงประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนในการรักษาอาการบวมน้ำหรือลดสารพิษตกค้างในร่างกาย