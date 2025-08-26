"หลวงพ่ออลงกต" รับผลการกระทำยอมลาสิกขา หลังถูกจับปมฟอกเงิน-ทุจริตเงินบริจาค

วันนี้ (26 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ร่วมสอบปากคำ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี
ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกต ยอมรับในผลของการกระทำ และยินยอมที่จะขอลาสิกขาจากเพศบรรพชิต เพื่อนำเข้าสู่ขั้นการดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังถูกจับกุมตามหมายจับ ยักยอกทรัพย์และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฟอกเงิน ปมทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ
