"หลวงพ่ออลงกต" รับผลการกระทำยอมลาสิกขา หลังถูกจับปมฟอกเงิน-ทุจริตเงินบริจาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (26 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ร่วมสอบปากคำ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี

ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกต ยอมรับในผลของการกระทำ และยินยอมที่จะขอลาสิกขาจากเพศบรรพชิต เพื่อนำเข้าสู่ขั้นการดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังถูกจับกุมตามหมายจับ ยักยอกทรัพย์และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฟอกเงิน ปมทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ