xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่บ่ายนี้ เผชิญฝนตกหนัก ส่งผลน้ำท่วมวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (26 ส.ค.) เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสนามหญ้าด้านหน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่