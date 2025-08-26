xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกดอนเมือง สายไหม บางแค หนองแขม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง สายไหม บางแค หนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันออก แนวโน้มคงที่ โดยฝนรวมที่เขตหนองแขม 1.5 มิลลิเมตร