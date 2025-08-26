xs
ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 14:42 น. (ครั้งที่ 4) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,850.00 บาท รับซื้อ 51,750.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,650.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,710.20 บาท