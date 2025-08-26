ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง‘บุปผา’นั่งเลขาฯ ประกันสังคมคนใหม่

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนใหม่ และให้ นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมยังให้นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยให้นายพิเชษฐ์ ทองพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน
นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไปเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ