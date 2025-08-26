ผู้ว่าฯ กทม.ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” โดยมี นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตหนองแขม
นายชัชชาติ กล่าวว่า กทม.เน้นการทำงานเชิงรุก โดยลงพื้นที่ "X-ray" เพื่อค้นหาผู้เสพและผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา เพราะเชื่อว่า "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเหมือนการ "ฉีดวัคซีน" เพื่อป้องกันยาเสพติดซึ่งเหมือนเชื้อโรค
ด้าน รมช. ธีรรัตน์ ย้ำว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะทำให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย โดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใน 3 เดือน
หลังการปล่อยแถว คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในเขตคลองเตยและหนองแขม เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันเป็น "มดงาน" ในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่