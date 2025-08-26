xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 2.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 24,412.74 ล้านบาท5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,259.70 จุด ปรับลง 2.97 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.24 % มูลค่าซื้อขาย 24,412.74 ล้านบาท5