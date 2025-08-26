ขสป.พนมดงรัก เปิดกล้องดักถ่ายพบสัตว์ป่า 15 ชนิด ยืนยันความสำเร็จภารกิจเฝ้าระวังและอนุรักษ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ เผยผลสำรวจจากการลาดตระเวนและข้อมูลล่าสุดจากการใช้เทคโนโลยีกล้องดักถ่ายในพื้นที่ พบสัตว์ป่าหลากชนิด แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
นายบัญชา ประเสริฐศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการติดตามสถานการณ์สัตว์ป่า เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยข้อมูลจากกล้องดักถ่ายประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568 ณ พื้นที่ทุ่งกบาลกะไบ อำเภอกันทรลักษ์ ได้ยืนยันว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์
จากการสำรวจ เจ้าหน้าที่พบสัตว์ป่าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และสัตว์ฟันแทะ พบสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด เช่น เม่นใหญ่, เก้ง, กวางป่า, หมูป่า และ เนื้อทราย ซึ่งการพบสัตว์ผู้ล่าอย่าง ชะมดเช็ด และ อีเห็นข้างลาย ยิ่งตอกย้ำถึงความสมดุลของห่วงโซ่อาหารในพื้นที่
สัตว์ขนาดเล็กพบ ลิ่นชวา (Pangolin) ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และยังพบ กระต่ายป่า, กระจงหนู, กระรอกหลากสี และ กระจ้อนและสำหรับกลุ่มนกป่าพบ นกขุนแผน (Hill Myna) และนกกระรางหัวหงอก (Oriental Pied Hornbill) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบนิเวศในป่ามีความสมบูรณ์สูง
การที่สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและเพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการดูแลรักษาพื้นที่ ซึ่งข้อมูลจากกล้องดักถ่ายช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนการลาดตระเวนและปราบปรามได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จะยังคงมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป นายบัญชา กล่าวทิ้งท้าย