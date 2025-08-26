xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 4.67 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,085.08 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้า อยู่ที่ 1,258.00 จุด ปรับลง 4.67 จุด หรือ 0.37% มูลค่าซื้อขาย 3,085.08 ล้านบาท