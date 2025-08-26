ผบ.ตร.ห่วงใย ปชช.สั่งตำรวจเตรียมพร้อมรับมือพายุคาจิกิ

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือ “พายุคาจิกิ” ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงสัปดาห์นี้
-ให้เตรียมความพร้อมและตรวจสอบกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถ เรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้มีความพร้อม เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
-จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย การจัดทำครัวสนาม รวมถึงการจัดที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ประสบภัย
-กำชับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การตรวจตราป้องกันเหตุ และการช่วยเหลือประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดคดีที่เป็นการซ้ำเติมประชาชน
-สำรวจความเสียหายของอาคารที่ทำการ อาคารบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ และจัดกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลาย
ทั้งนี้ สั่งการให้รายงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย