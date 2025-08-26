xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.57 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,750.00 บาท ขายออกบาทละ 51,850.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,710.20 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,650.00 บาท