รองนายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนุนทรัพยากรให้กองทัพ -ห้ามพลเรือนกัมพูชารุกล้ำเขตแดนอย่างผิด กม.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม.ครั้งที่ 33/2568 วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 ดังนี้
สถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา
1. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทรัพยากรให้กองทัพ ย้ำหากกองทัพมีความต้องการเร่งด่วน ให้แจ้ง ศบ.ทก. ดำเนินการประสานให้ทันที พร้อมขอบคุณทหารชายแดน ที่อดทนอดกลั้นจากการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชา
2. สั่งการ ศบ.ทก. ประสานการปฏิบัติให้มีผลสัมฤทธิ์ เป็นเอกภาพทั้งการทหาร ต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย เข้มงวดมาตรการต่างๆ อาทิ ปฏิบัติการห้ามไม่ให้พลเรือนกัมพูชารุกล้ำเขตแดนอย่างผิดกฎหมาย และการเร่งปราบอาชญากรรมด้าน Scammer
สถานการณ์พายุคาจิกิ
1. สั่งการกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด 24 ชม.
2. สื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบ cell broadcast พร้อมเตรียมกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบ
การบริหารจัดการระบบคลาวด์ภาครัฐ
1. ให้ทุกส่วนราชการที่มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือเช่าใช้บริการระบบ คลาวด์ (Cloud) ชะลอการดำเนินการก่อน
2. รอแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (National Cloud) ของไทย จากกระทรวงดีอี โดยให้ ดีอี เร่งเสนอแนวทางดังกล่าวต่อ ครม. ภายใน 1 เดือน