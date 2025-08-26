กรมบัญชีกลางอนุมัติบำนาญพิเศษให้ทายาทกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ

เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า กรมบัญชีกลางอนุมัติบำนาญพิเศษ ให้ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ชายแดนไทย - กัมพูชา
-กำลังพลผู้กล้าเสียชีวิต 15 นาย
-ทายาทผู้มีสิทธิ 40 ราย
-ทายาทจะได้รับ บำนาญพิเศษรายเดือน (รวม ช.ค.บ. : เงินช่วยค่าครองชีพ) ขั้นต่ำรายละ 11,000 บาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขการรับสิทธิ ดังนี้
-บิดามารดา : ได้รับตลอดชีวิต
-คู่สมรส: ได้รับจนกว่าจะจดทะเบียนสมรสใหม่
-บุตร: ได้รับจนถึงอายุ 20 ปี (หากกำลังศึกษา รับได้ถึง 25 ปี)
หมายเหตุ: หากทายาทรายใดเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างราชการอยู่แล้ว (หรือบรรจุภายหลัง) จะ งดเบิกเงินช่วยค่าครองชีพ (ช.ค.บ.)