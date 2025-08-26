สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แต่งตั้ง คกก.สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้บุกรุกเข้าสวนสัตว์ช่วงกลางคืน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์บุคคลแอบเข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทั้งบุคคลและสัตว์ภายในสวนสัตว์ โดยได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย นั้น
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาใน วันที่ 1 กันยายน 2568 ตามกระบวนการทางกฎหมาย
พร้อมกันนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาสาเหตุและแนวทางป้องกันเหตุลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการติดตามผลทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่ได้นิ่งนอนใจและจะรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือผลการดำเนินการใด ๆ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
ขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ สำหรับความห่วงใยและการสนับสนุนที่มอบให้เสมอมา กำลังใจจากทุกท่านคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นดูแลความปลอดภัย และพัฒนาสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
26 สิงหาคม 2568