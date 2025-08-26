ปภ.ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ จ.แพร่ เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน -น้ำป่าไหลหลาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดแพร่ ได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ จ.แพร่ พบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.เด่นชัย อ.ลอง และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เด่นชัย(ต.แม่จั๊วะ ต.ห้วยไร่ ต.ไทรย้อย) อ.ลอง(ต.ทุ่งแล้ง ต.แม่ปาน ต.บ้านปิน ต.เวียงต้า ต.ต้าผามอก)
นอกจากนี้ ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 01.42 น ปภ. ยังได้ส่งแจ้งเตือนในพื้นที่ จ.นครพนม ซึ่งพบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ปลาปาก และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ของ ต.กุตาไก้ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม
-อ.เด่นชัย อ.ลอง จ.แพร่
-อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง