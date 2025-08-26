ทภ.2 ส่งทีม M-MCATT ประเมินสภาพจิตใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดน ไทย - กัมพูชา

กองทัพบก โดยหน่วยสายแพทย์ กองทัพภาคที่ 2 ส่งทีมแพทย์ ทีม M-MCATT (ทีมเยียวยาจิตใจ) รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นำโดย พ.อ.สงคราม โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายฯ เข้าพื้นที่ทำการประเมินสภาพจิตใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา 1 ฐานปฏิบัติการ และทีม ทีม M-MCATT รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธินเข้าพื้นที่ทำการประเมินสภาพจิตใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา 1 ฐานปฏิบัติการ จ.สุรินทร์
โดยพูดคุย ให้คำปรึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม กำลังพลที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ สีเขียว คือ มีความเสี่ยงต่ำ พร้อมทั้งมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ๋อีกด้วย
กำลังพลทุกนายมีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับ “ความเป็นอยู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ” ของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้มีความพร้อมในทุกมิติ ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน