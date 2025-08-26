"อดีต ส.ว.สมชาย"เผย Timeline หลักฐานสำคัญ“อุ๊งอิ๊ง”กระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่สมควรเป็นนายกฯ

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #หลักฐานสำคัญ #อุ๊งอิ๊ง #ฮุนเซน
#ดีลลับ #ผิดจริยธรรมร้ายแรง
Timeline และเอกสารหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า คลิปเสียงหลุดการเจรจาลับ
ของแพทองธารชินวัตรที่โทรศัพท์คุยกับฮุนเซนแบบยอมจำนน รับปากที่จะดำเนินการตามที่ฮุนเซนเรียกร้องนั้น
เป็นการดีลลับ ที่ผิดหลักการทูต ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ทำให้เกิดการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผิดพลาด และเป็นชนวนเหตุนำไปสู่การที่ผู้นำกัมพูชาส่งกำลังทหารเข้าปะทะสู้รบกับทหารไทยที่ชายแดน การยิงจรวดและปืนใหญ่ใส่บ้านเรือน โรงพยาบาล ร้านค้า จนมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก และทหารไทยต้องสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บ จนถึงขณะนี้แม้หยุดยิง เจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการยุติการสู้รบแท้จริงที่อาจเกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้
โดยปรากฏข้อเท็จจริงสรุปตามห้วงเวลาดังนี้
6 มิ.ย.68 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพเรือ ดำเนินการควบคุมการเปิด-ปิดจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ทั้งหมด
*เพื่อกดดันกัมพูชาที่ใช้กำลังทหารรุกล้ำอธิปไตยของไทย
14.45-18.30 (6 มิ.ย.68 ) ผบ.เหล่าทัพเรียกประชุมลับวาระพิเศษ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา แสดงเจตนาร่วมปกป้องอธิปไตย และพิจารณานำเสนอมาตรการกดดันเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
7 มิ.ย.68 ผบ.ทบ.ออกคำสั่งมอบอำนาจให้ผบกองกำลังสุรนารี ผบกองกำลังบูรพา มีอำนาจควบคุมเปิดปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาทุกประเภท กองทัพเรือออกคำสั่งให้ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีอำนาจควบคุมเปิดปิดด่านไทยกัมพูชาเช่นกัน
9 มิ.ย.68 เสนาธิการทหาร ทำการแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่งหนังสือถึงสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอมาตรการจากผบเหล่าทัพในทางสันติวิธีเพื่อดำเนินการกดดันกัมพูชาที่ใช้กำลังทหารรุกล้ำอธิปไตยของไทย ด้วยการตัดกระแสไฟฟ้า การระงับสัญญานอินเทอร์เน็ต การควบคุมสินค้าและยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ต่อเนื่องจากมาตรการปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเร่งด่วน โดยมีกำหนดนัดหมายเพื่อพิจารณาในวันที่16มิย68
15 มิ.ย.68 แพทองธารโทรศัพท์คุยกับฮุนเซน สองต่อสองผ่านล่ามกัมพูชา(ยังไม่มีใครล่วงรู้คลิปหลุด)
16 มิ.ย.68 ไม่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาข้อเสนอจากผบเหล่าทัพ โดยเลี่ยงไปเรียกประชุมตัวแทนกองทัพ และจัดตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นมาทำหน้าที่แทน
18 มิ.ย.68 ฮุนเซนปล่อยคลิปลับการคุยโทรศัพท์กับแพทองธาร 17นาที
คนไทยทั้งประเทศ จึงทราบความลับที่แพทองธารรับปากฮุนเซนในการเปิดด่าน
ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ตัดสัญญานอินเทอร์เน็ต ปิดกั้นควบคุมสินค้าและยุทโธปกรณ์ตามความต้องการและข้อเรียกร้องของฮุนเซน แต่ทางกองทัพยังคงมาตรการปิดด่านเพื่อกดดันกัมพูชาให้ถอนทหารออกจากแนวชายแดนต่อไป
*คลิปหลุดดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรี ในหลายประเด็น อาทิ การไม่ปกป้องอธิปไตย เอกราชของราขอาณาจักร การไม่รักษาเกียรติภูมิของประเทศและตำแหน่ง การไม่รักษาความลับราชการ การเปิดเผยข้อมูลให้ศัตรูได้เปรียบในการบ การกล่าวหาแม่ทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตน การยอมรับกระทำการใดๆ ทุกประการตามคำสั่งของข้าศึก การมีผลประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายความมั่นคงตามหมวด 3 เรื่องความผิดต่อความมั่นคงนอกราชอาณาจักร ผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อันเป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
พี่น้องประชาชนไทยได้ฟังคลิปลับที่หลุดออกมากันแล้ว และหากพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารและtimeline ที่เห็นชัดเจนเช่นนี้ คงวินิจฉัยได้เองแล้ว ว่า แพทองธาร ชินวัตร ได้กระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไป ส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่29สค68 จะออกมาเช่นนี้หรือไม่
พวกเราที่เห็นพ้องตรงกันแล้ว คงต้องติดตามต่อไปครับ
#เชื่อในศาลรัฐธรรมนูญ
#เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
ดร สมชาย แสวงการ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
26 สค 2568