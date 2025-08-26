ศบ.ทก.เผยสถานการณ์ชายแดน 7 จังหวัด ปกติ กองทัพไทยยังตรึงกำลังตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานว่า สถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ตรงข้ามกับช่องจวม จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ทางกองทัพไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมฯ โดยวานนี้ (25 ส.ค.68) ได้มีการประชุมคณะเลขานุการ นำโดย เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา
“รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และจะดำเนินการทุกด้านอย่างรอบคอบและรัดกุม ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่าการประชุม RBC ที่กำลังจะมีขึ้น จะเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ ลดความตึงเครียด เพื่อสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา” นายจิรายุ กล่าว