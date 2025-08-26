“เทพไท”จับตาดู 29 ส.ค.การเมืองจะพลิกเกมอย่างไร เชื่อ“ทักษิณ”กำลังดิ้นให้ฝ่ายตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไป

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ลิ่วล้อนายใหญ่ ใจดีสู้เสือ
ผมเห็นการออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยระดับแกนนำ ระดับรัฐมนตรีเรียงหน้ากันออกมาสร้างความมั่นใจว่า นางสาวแพทองธารจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหา และไม่ต้องเตรียมการใดๆทางการเมือง ที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 29 สิงหาคมนี้
ซึ่งการแสดงออกของสมาชิกเหล่านี้ เป็นเพียงสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นลูกน้องของนายทักษิณ ชินวัตร คงจะไม่รู้เรื่องอะไรมากไปกว่าตัวนายใหญ่ คนที่เตรียมการ หรือเตรียมพร้อม หรือเคลื่อนไหวต่อดีลหรือดีลต่อกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม ก็คือนายทักษิณเพียงคนเดียว ลิ่วล้อพวกนี้เปรียบเสมือนพนักงานบริษัทของพรรคเพื่อไทย พูดไปเพื่อสร้างกระแสเท่านั้นเอง
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ถ้าหากนางสาวแพทองธารหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การเมืองจะมีความเคลื่อนไหวเข้มข้นมากขึ้น ต้องหานายกรัฐมนตรีใหม่ นายทักษิณเคยพูดเรื่องนี้บนเวทีการแสดงวิสัยทัศน์มาแล้วว่า ถ้าหากนางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งไป จะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่เหลืออยู่อีกคนหนึ่ง และถ้าหากไม่มีเสถียรภาพ ก็ยุบสภา
คำถามก็คือ เมื่อนางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะผลักดันนายชัยเกษมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน พรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้จะสนับสนุนหรือไม่ เพราะที่ผ่านมานายชัยเกษม ติดเงื่อนไขทัศนคติจุดยืนเกี่ยวกับมาตรา 112 ที่พรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้ตั้งข้อสังเกตไว้
ในวันนี้ถ้าหากเปลี่ยนจากนางสาวแพทองธารเป็นนายชัยเกษม พรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้ ยังจะยกมือให้หรือไม่ จะสนับสนุนนายชัยเกษมหรือไม่ ถ้ายังสนับสนุนก็ต้องตอบคำถามต่อสังคมว่า ได้มีการปรับทัศนคติของนายชัยเกษมเกี่ยวกับมาตรา 112 แล้วใช่หรือไม่
ส่วนการที่จะให้รักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม เวชยชัย ใช้อำนาจยุบสภา ก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่ ถ้าหากยุบสภา จะมีคนยื่นขอตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายภูมิธรรมจะกล้าเสี่ยงที่ยุบสภาโดยสุ่มเสี่ยงต่อขัดต่อข้อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
แม้ว่าลิ่วล้อลูกน้องของนายทักษิณ จะประสานเสียงออกมาว่า มั่นใจว่านางสาวแพทองธารรอดพ้นจากคดี มีสัญญาณที่ดี และไม่ต้องเตรียมการทางการเมืองใดๆ เป็นเรื่องที่พูดในลักษณะใจดีสู้เสือ และไม่รู้ข้อเท็จจริง เพราะคนที่รู้ความจริงมากที่สุด คือนายทักษิณ และเชื่อว่านายทักษิณกำลังดิ้นอยู่ทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไป รอดูว่าวันที่ 29 สิงหาคมนี้ การเมืองจะพลิกเกมอย่างไรบ้าง