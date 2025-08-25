คค.ยันผู้สูงอายุลงทะเบียนค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รับสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสม-คุ้มค่าต่อการเดินทาง

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่บิดเบือนว่า ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี อาจ “เสียสิทธิ์” หรือ “ขาดทุน” หรือ "ไม่คุ้ม" หากลงทะเบียนใช้นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยยืนยันว่า ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริง และเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่รอบด้าน แนะนำว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อ "ข่าวปลอม" ที่อาจเกิดจากผู้ไม่หวังดีและผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ พร้อมย้ำว่า หากพบการปล่อยข่าวปลอม จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
“มาตรการ 20 บาทตลอดสายคือ โปรโมชั่นพิเศษ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของที่ผู้ใช้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือผู้สูงอายุก็ตาม ดังนั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน นโยบายนี้มีโปร่งใส ไม่มีการเอาเปรียบประชาชนอย่างแน่นอน ผู้โดยสารที่นั่งสั้น ๆ และค่าโดยสารไม่ถึง 20 บาทก็ยังจ่ายตามจริง ไม่ถูกบังคับให้จ่ายแพงขึ้นแต่อย่างใด” นายกฤชนนท์ กล่าว
นายกฤชนนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิ์ ส่วนลดค่าเดินทาง 50% อยู่แล้วนั้น สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสมของการเดินทาง โดยผู้สูงอายุที่มีความสนใจเข้าร่วมนโยบาย การคิดอัตราค่าโดยสาร หากลงทะเบียนด้วยบัตรที่กำหนด (บัตร Rabbit / บัตร EMV) ในแอปฯ “ทางรัฐ” การชำระค่าโดยสารด้วยบัตรที่นำมาลงทะเบียน ยังคงได้รับสิทธิ์ที่ลดหย่อนซึ่งค่าโดยสารที่ลดแล้วจะชำระสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ บัตรที่นำมาลงทะเบียนต้องเป็นบัตรสำหรับผู้สูงอายุ (บัตร Rabbit สำหรับผู้สูงอายุ/ บัตร MRT EMV หรือ Mangmoom EMV สำหรับผู้สูงอายุ) จึงได้จะรับสิทธิ์ลดหย่อยพร้อมชำระค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาท
กรณีผู้สูงอายุนำบัตร EMV ของธนาคารมาลงทะเบียน จะไม่ได้รับการลดหย่อยสำหรับผู้สูงอายุ แต่ยังคงได้รับสิทธิ์ตามมาตรการโดยชำระค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท (เนื่องจากบัตร EMV ปกติยังไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนในการเดินทาง)
คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ หากประสงค์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการ 20 บาท
ดังนั้นแนะนำให้ใช้บัตร Rabbit สำหรับผู้สูงอายุ/ บัตร MRT EMV หรือ Mangmoom EMV สำหรับผู้สูงอายุ ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันนี้ ( 25 ส.ค. ) จำนวนยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จอยู่ที่ 100,360 คน โดยยอดจำนวนลงทะเบียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และระบบการลงทะเบียนผูกบัตรยังคงใช้งานได้เป็นปกติ แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์มีเข้ามาจำนวนมาก จึงทำให้การยืนยันตัวตนในบัตร EMV ของธนาคารซึ่งต้องส่งรหัส OTP มีปัญหา โดยเป็นปัญหาด้านการรองรับของระบบธนาคารนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าประสานงานกับทางธนาคาร เพื่อให้สามารถรองรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ลงทะเบียนอย่างทั่วถึงต่อไป