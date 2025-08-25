อดีตบิ๊ก ศรภ.วิเคราะห์คดี ม.112 ของ“ทักษิณ”กับคดีนายกฯ อุ๊งอิ๊ง

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คดี ม .112 ของคุณทักษิณ กับ
คดีนายกอุ๊งอิ๊ง
เมื่อ 2-3 วันมานี้ ผมได้รับโทรศัพท์หลายสิบสาย พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณ ทักษิณ หลุดคดี ม.112 และเรื่องที่นายกอุ๊งอิ๊งกล้าไปให้การที่ศาลด้วยตนเอง จึงขอนำความคิดเห็นของผม มาเล่าให้ฟังเพื่อยืนยันว่า “ศาลทั้ง 2 ศาล ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาพการปกติ” ครับ ไม่ใช่ศาลพระภูมิอย่างเด็ดขาด ตอนแรกผมขอพูดถึง คดีคุณทักษิณ ก่อนนะครับ (พรุ่งนี้ค่อยมาต่อคดีคุณอุ๊งอิ๊ง)
ศาลอาญานั้น มีหน้าที่พิจารณาคดีไปตามข้อมูลที่โจทย์ จำเลย จะอ้างขึ้นมาให้ทราบเท่านั้น จะไปหาข้อเท็จจริงมาเองค่อนข้างลำบาก ดังนั้นการที่คุณทักษิณรอดมาได้ จึงน่าจะเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุประกอบกัน เช่น
1.ต้นคดีเกิดขึ้นในต่างประเทศ คลิปต้นฉบับจึงหาได้ยาก เป็นเหตุให้มีการโต้แย้งว่า “คลิปถูกตัดต่อมา” ซึ่งทาง ฝ่ายอัยการน่าจะมีการนำสืบยืนยันในกรณีนี้น้อยเกินไป เพราะทางอัยการ สามารถจะไปพบสื่อมวลชนผู้สัมภาษณ์คุณทักษิณในคลิปเพื่อขอคำยืนยันมาได้โดยตรง หรือจะขอต้นฉบับมาเลยก็ได้ ซึ่งจะทำให้คุณทักษิณ โต้แย้งเรื่องความไม่ถูกต้องของคลิปได้ยากขึ้น
2.การนำสืบถึง “เจตนาของจำเลยที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องตาม คดี ม.112 ในอดีต เพื่อชี้ให้เห็นศาลเห็นคล้อยตามคำฟ้องก็ทำน้อยไป อาจจะยังไม่พอต่อการที่ศาลจะนำมาประกอบการพิจารณาได้ เช่น
(1) การนำสืบว่า คุณทักษิณ เคยถูกกล่าวหา ในคดี ตาม ม.112 มาแล้วกี่ครั้ง ทุกครั้งอัยการสั่งไม่ฟ้องทั้งสิ้น มีแต่คดีที่ศาลกำลังพิจารณาอยู่นี้ มีอัยการสูงสุดสั่งฟ้องมาแล้วถึง 2 คน
(2) กรณีที่ “ศาลฎีกาพิพากษายืนไม่รับฟ้องคดี” ที่คุณทักษิณ ฟ้อง “คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ“ กรณีที่ คุณสุเทพฯ ไปให้สัมภาษณ์ระบุว่า “คุณทักษิณ” อยากเป็นประธานาธิบดี เมื่อปี 52 โดยศาลฏีกาได้ให้เหตุผลไว้ 2 ประการคือ (1) ศาลฎีกา ชี้ว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม เพราะโจทก์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องได้รับการตรวจสอบสูงกว่าคนทั่วไป และ (2) คำพูดของจำเลย (คุณสุเทพ)นั้น เกิดขึ้นมาได้ เพราะสืบเนื่องจาก “ การกระทำของโจทก์ (คุณทักษิณ )” เอง🔻 ดังนั้น คำพูดของ คุณ สุเทพ ที่พูดว่า “คุณ ทักษิณ อยากเป็นประธานาธิบดี ” จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท
“คำว่าการกระทำของโจทย์ ” นั้น มีหลากหลายเรื่องครับ
3.การให้การของพยานบางคนก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะกล่าวหาคุณทักษิณนัก
ดังนั้น เมื่อรูปคดีเป็นมาแบบนี้ การที่ศาลตัดสินให้คุณทักษิณ รอดคดีมาได้จึงเป็นเรื่องตามปกติครับ จะไปว่าศาลไม่ได้ แต่ก็เป็นดุลยพินิจของอัยการอีก ว่าจะอุทรณ์หรือไม่!