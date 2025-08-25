สถานีรถไฟลพบุรีคว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า (สีเงิน)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีมติรับรองผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยสถานีรถไฟลพบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย พร้อมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้เสริมศักยภาพงานบริการ อาทิ ระบบ Drive-Thru Ticket, การใช้โคมประแจพลังงานแสงอาทิตย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ สถานีรถไฟลพบุรีได้ผ่านการคัดกรองเอกสารเชิงลึก การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่ต้องอาศัยความพร้อมรอบด้าน รวมถึงการตรวจเยี่ยมสถานีจริง (Site Visit) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกฝ่าย ทำให้สถานีรถไฟลพบุรี สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาได้
การได้รับรางวัล GECC ระดับก้าวหน้าในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน
ณ สถานีรถไฟลพบุรี แต่ยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การรถไฟฯ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น และพร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่ระดับความเป็นเลิศในอนาคต
การรถไฟฯ และสถานีรถไฟลพบุรี ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารทุกคน