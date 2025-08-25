xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 9.28 จุด มูลค่าซื้อขาย 39,908.97 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,262.67 จุด ปรับขึ้น 9.28 จุด หรือ 0.74% มูลค่าซื้อขาย 39,908.97 ล้านบาท