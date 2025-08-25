ศบ.ทก.สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงปกติ กองทัพตรึงกำลัง 24 ชั่วโมง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ยังคงปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
.
สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ โดยปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลประจำจุด และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์
ช่วงบ่ายวันนี้ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเป็นประธานการประชุม ศบ.ทก. ครั้งที่ 30/2568 ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชาในไทย และแรงงานกัมพูชาที่จะเดินทางกลับเข้าทำงานในประเทศไทย มาตรการปฏิบัติต่อโดรนที่ยังละเมิดอธิปไตยของไทย และรับทราบความก้าวหน้าการเยียวยาประชาชน