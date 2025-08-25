ศาลสั่งจำคุก‘มารี-ไฮโซบอส’ข้อหาเมาเเล้วขับ-ด่าตำรวจ ให้รอลงอาญาทั้งคู่

พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวงพระนครเหนือ ยื่นฟ้องด้วยวาจา น.ส.มารี เบรินเนอร์ ดาราสาว และ นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล กรณีไม่เป่าแอลกอฮอล์-ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน-ขัดขวางการจับกุม โดยทั้งสองให้การรับสารภาพ
ก่อนที่ศาลพิพากษาว่า น.ส.มารี มีความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท ,ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง บริการสังคม 12 ชั่วโมง พักใบขับขี่ 6 เดือน
ส่วน นายอัศม์กรณ์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต่อสู้, หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พิพากษา จำคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี
