ทอ.เปิดตราสัญลักษณ์ใหม่ของฝูงบิน 102 กองบิน 1 (โคราช)

เพจกองทัพอากาศไทย โพสต์ระบุว่า การกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของฝูงบิน 102 #GripenEF พลังที่จะเสริมแกร่งความมั่นคงของชาติไทย "เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ"
พร้อมเปิดตราสัญลักษณ์ใหม่ ของฝูงบิน 102 กองบิน 1 (โคราช) ที่สื่อความหมายของตราสัญลักษณ์จากโครงการ "PEACE BURAPHA"
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. "PEACE BURAPHA"หรือ "บูรพาสันติ" เป็นชื่อโครงการจากดำริของ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ที่ต้องการสื่อถึงโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ซึ่งจะประจำการที่ ฝูงบิน 102 กองบิน 1 จว.นครราชสีมา ในอนาคตซึ่งจะเป็นเขี้ยวเล็บหนึ่งในกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงให้พื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและจะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนสืบไป
2. ตราสัญลักษณ์ ทอ.เป็นรูปปีก ทอ.ที่ใช้ในยุคที่ ทอ.เริ่มใช้วิสัยทัศน์ Unbeatable Air Force ซึ่งเริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ในปี 2568
3. ธงชาติไทยรูปวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยที่ติดไว้บนอากาศยานทุกแบบของกองทัพอากาศ
4. ดาวคู่จำนวน 2 ดวง หรือ "STARS" เป็นนามเรียกขานและเป็นสัญลักษณ์ประจำฝูงบิน 102 ฯ ยุคใหม่ที่เริ่มใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อ บ.F-16 ADF เข้าประจำการ ในปี พ.ศ.2545 ซึ่งขณะนั้นยังกำหนดภารกิจเป็นฝูงบินขับไล่สกัดกั้น
สำหรับตราสัญลักษณ์ใหม่นั้นใช้คำว่า 102 TACTICAL FIGHTER SQUADRON หมายถึงในอนาคตฝูงบิน 102 จะปรับภารกิจเป็นฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีซึ่งรองรับภารกิจอเนกประสงค์ทั้ง Air to Air และ Air to Ground
ฝูงบิน 102 ฯ มีคำขวัญประจำฝูงบินว่า "เราจะหยุดไพรีที่ห้าวหาญ"
5. ดาวสีทองข้างละ 6 ดวง รวม 12 ดวงในขอบวงกลมเป็นการให้เกียรติแก่ ฝูงบิน 12 ซึ่งเดิมมีที่ตั้ง ณ กองบิน 1 ดอนเมือง ที่มีเกียรติประวัติในการรบที่สำคัญในอดีต ก่อนจะย้ายที่ตั้งมาที่กองบิน 1 จว.นครราชสีมา ตั้งแต่ 24 ต.ค.2519 จวบจนปัจจุบัน
6. ข้อความ JAS 39 GRIPEN E/F-RTAF หมายถึง รุ่นของ บ. Gripen E/F ที่จะเข้าประจำการในกองทัพอากาศ โดยในภาพเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงตรงกลางของภาพจะติดอาวุธ แบบ Meteor, AIM-120 AMRAAM และ IRIS-T ซึ่งเป็นอาวุธนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศที่ทันสมัย
กองทัพอากาศจะดำรงการพัฒนาไว้ซึ่งขีดสามารถสร้างความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพให้รับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งน่านฟ้า แผ่นดิน และพี่น้องประชาชนชาวไทย
ตราสัญลักษณ์ "PEACE BURAPHA ออกแบบโดย
1.พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ.
2.พล.อ.ท.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
3.พ.อ.อ.บดินทร์ จำปา จนท.ผน.ผผน.กยส.สยฝ.ยก.ทอ.