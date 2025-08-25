"อดีต ส.ว.สมชาย"ยันคำว่า“นั่งลงลูก”เป็นข่าวปลอม ชี้สังคมควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดี

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แจ้งเพื่อทราบครับ คำว่า “นั่งลงลูก”เป็นข่าวปลอม
คำว่า“นั่งลงครับ”เป็นคำที่ถูกต้อง
สังคมไทยควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดี
พึงอย่าหลงเชื่อกระพี้
เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ยึดหลักนิติธรรม จะผดุงความยุติธรรม รักษาเอกราชอธิปไตย รักษาประเทศชาติให้ดำรงอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้คงมั่นสถาวรสืบไปครับ
#เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
#เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. สมชาย แสวงการ
อดีตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญ