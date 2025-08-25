ทบ.แจงกรณีคลิปนายทหารทำร้ายร่างกายกำลังพล ชี้เป็นคลิปเก่าได้ถูกลงทัณฑ์ตามระเบียบแล้ว

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า ตามที่ได้มีการปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า “มีเหตุการณ์กำลังพลนายสิบถูกนายทหารทำร้ายร่างกายที่แนวชายแดนปราสาทตาควาย เมื่อ 21 ส.ค.68 ที่มีการซ้อม Rock rehearsal (การซ้อมปฏิบัติการตามแผนการรบในภูมิประเทศจำลอง) ที่ฐาน 225” รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นายทหารคนดังกล่าว สังกัดกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และมีประวัติเคยทำร้ายนายสิบและพลทหาร นั้น
กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่เป็นเรียบร้อย และขอชี้แจงให้สังคมได้รับทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. คลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นคลิปภาพเก่าเมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่งนายทหารที่ปรากฏในคลิป ได้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง จึงถูกลงทัณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กรณีที่ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นระบุถึงนายทหารรายนี้ว่าได้กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกน้องผู้เป็นเพื่อนร่วมงาน พร้อมระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ นั้น
ประเด็นดังกล่าวหน่วยต้นสังกัด กำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบอย่างเหมาะสมในทันที