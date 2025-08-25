"นพดล"ฟ้องหมิ่นฯ "มัลลิกา" กล่าวหาทำไทยเสียเขาพระวิหาร

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เเจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังออกรายการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์สองช่อง ว่าทำให้ไทยเสียปราสาทเขาพระวิหาร
นายนพดล กล่าวว่า เรื่องนี้เริ่มจากนางมัลลิกา ได้ออกมาสัมภาษณ์สื่อสองช่องดัง ในกรณีว่าตนทำประเทศไทยเสียดินแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร เป็นการให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยศาลอาญา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องแล้วว่าตนไม่ได้ทำให้เกิดการเสียดินเเดนในครั้งนั้น และไทยก็ได้ประโยชน์ นอกเหนือจากนั้นเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น ซึ่งการเดินทางมา ที่ศูนย์รับแจ้งความ บช.ก. ในวันนี้เพื่อดำเนินคดีกับนางมัลลิกา ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยโฆษณา โดยเเยกความเป็นเป็น 2 กรรม ต่างกรรมต่างวาระ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตจะมีการดำเนินการยอมความในอนาคตหรือไม่ นายนพดล กล่าวยืนยันว่า การแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้จะไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการถึงที่สุด ซึ่งเงินทุกบาทที่ได้จากการฟ้องร้องในครั้งนี้จะมีการบริจาคให้ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนต่อไป
ทั้งนี้ ในวันนี้เป็นการแจ้งความเอาผิดนางมัลลิกา แต่เพียงผู้เดียว ยังไม่มีการเอาผิดสื่อที่นำไปเผยแพร่ และอยากเตือนว่าหากมีผู้นำไปเผยแพร่ซ้ำ อาจผิดกฎหมายได้ เราเป็นคนไทยด้วยกัน ขออย่าให้เชื่อข่าวปลอม