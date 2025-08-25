"แพทองธาร"รีโพสต์สตอรี IG โต้ดราม่าคลิปเสียง "นั่งลงลูก"

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รีโพสต์สตอรี่ในอินสตราแกรมของสำนักข่าว VOICE TV โต้กระแสดรามาปล่อยคลิปเสียง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พูดว่า "นั่งลงลูก" ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวคําปฏิญาณในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานคดีคลิปสนทนากับ ฮุน เซน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งในคลิปดังกล่าวมีการระบุข้อความว่า ฟังชัดๆๆ ..ศาลบอกว่า "นั่งลงครับ" ไม่ใช่ "นั่งลงลูก" อย่างที่มีคนปั่น!! อย่ามั่ว..อย่าบิดเบือนข่าว!
