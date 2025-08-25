ตำรวจย้ำ! ผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่า อัตราโทษหนักกว่า"เมาแล้วขับ"

ความคืบหน้ากรณีนักแสดงสาวปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่รถหรูเข้ามาที่ด่านตรวจของ สน.วังทองหลาง และเพื่อนชายคนสนิทมีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ วันนี้พนักงานสอบสวนมีการแจ้งให้นักแสดงสาวและเพื่อนชายคนสนิทเข้ามาพบพนักงานสอบสวน ก่อนส่งตัวฟ้องศาล
พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เปิดเผยเบื้องต้นว่า ส.ส.มารี เบิร์นเนอร์ นักแสดงสาว ได้ประสานเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.วังทองหลาง แล้ว หลังถูกตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ ซึ่งตามกฎหมายแล้วการปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์ ตำรวจสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าเมาแล้วขับ โดย น.ส.มารี ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสด 20,000 บาท พนักงานสอบสวนจึงได้นัดตัวนักแสดงสาวเข้ามา ก่อนจะนำตัวส่งศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งวันนี้จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมและหากรับสารภาพก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยหลังจากเกิดเหตุ น.ส.มารี ได้ยอมรับกับทางตำรวจว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์มาจริง ขณะที่นายอัศม์กรณ์ ฝ่ายชาย ถูกแจ้งข้อหา ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งฝ่ายชายก็ให้การรับสารภาพ
ส่วนที่มีการแอบอ้างนายตำรวจท่านหนึ่ง ที่ชื่อว่า "พี่แมน" ตรงนี้มองว่าเป็นอาการของคนเมาแล้วพูดกล่าวอ้างไปเรื่อย ซึ่งไม่ได้ใจความอะไร นอกจากชื่อแมนแล้ว ก็ไม่ได้พูดชื่อใครต่ออีก โดยวันนี้ได้ประสานให้ฝ่ายชายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่จะมาพร้อมกันหรือไม่
ทั้งนี้ การที่นักแสดงสาวนั่งในรถเป็นระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะลงจากรถนั้น ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา ตำรวจไม่สามารถไปบังคับได้ แต่ตำรวจก็มีเจตนาที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นขั้นตอน สุภาพ และให้เกียรติประชาชนทุกคน ย้ำว่า การตั้งด่านตรวจ เพื่อจะบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังมีกำลังใจที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดูแลรับใช้ประชาชน
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีการปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบุไว้ว่า หากไม่เป่าแอลกอฮอล์ เท่ากับ เมาแล้วขับ หลังจากนี้ไม่ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และไม่ต้องแจ้งปริมาณแอลกอฮอล์ โดยข้อหาเมาแล้วขับที่มาจากการปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์ จะมีอัตราโทษสูงกว่าข้อหาเมาแล้วขับปกติ ส่วนหลังจากนี้จะมีการบำเพ็ญประโยชน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล มีอัตราโทษปรับ 10,000 – 20,000 บาท จำคุก 1 ปี