หุ้นไทยปิดภาคเช้า +11.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 21,925.57 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 11.72 จุด ที่ระดับ 1,265.11 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21,925.57 ล้านบาท