ปธ.วุฒิฯ ปัดตอบปมคลิปเสียงนายกฯ ยัน สว.ไม่คว่ำร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69

นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ปฏิเสธตอบถึงกรณี วันนี้ (25 ส.ค.) สว. จะสรุปสำนวนปิดคดีคลิปเสียง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สนทนา กับสมเด็จฮุน เซน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ไม่เป็นไรครับ ขณะเดียวกัน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะส่งใครเป็นตัวแทน
เมื่อถามถึงการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ประธานวุฒิสภา คาดว่าจะเข้าสู่ระเบียบวาระ ในวันที่ 1 หรือ 2 กันยายนนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 นั้น นายมงคล ยืนยันว่า ไม่มี