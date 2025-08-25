มท.1 ยันไม่แทรกแซงปมเขากระโดง ชี้เป็นหน้าที่อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการแต่งตั้งนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี เป็นอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่แล้ว ต่อจากนี้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ดินเขากระโดงจะเป็นอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการได้ทันที หรือจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล เป็นเรื่องที่อธิบดีกรมที่ดินต้องไปดำเนินการ มันชัดเจนอยู่แล้วในคำสั่งต่างๆของข้อสรุป ที่คณะทำงานดำเนินการแล้ว ส่วนที่มีข่าวว่าอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ป่วยเข้าโรงพยาบาล ทำอะไรไม่ได้นั้น ไม่จริง เพราะเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกับตน ซึ่งเขาต้องทำหน้าที่ของเขา
เมื่อถามว่า มีกรอบเวลาดำเนินการให้กับอธิบดีกรมที่ดินหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มี ให้เขาทำตามหน้าที่ กรอบเวลาหรืออะไรต่างๆ ก็อยู่ในหน้าที่หมดแล้ว
เมื่อถามว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ประเมินหรือไม่ว่าขั้นตอนหรือเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการในเรื่องนี้จะใช้เวลานานหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนเคยพูดไปแล้วว่า ให้เร็วที่สุด ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้เต็มที่ ให้ศาลรู้ว่าเราได้มาปฏิบัติ ไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะต้องทำ เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน ตนไม่แทรกแซง
ส่วนอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่จะเซ็นเพิกถอนที่ดินเขากระโดงได้ทันก่อนวันที่ 29 สิงหาคม หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทำได้ทันทีเร็วที่สุด