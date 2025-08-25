ผลโพลชี้ ปชช.68.1% "ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง"ให้ทหารเป็นนายกฯ

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ได้ทำการสำรวจประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 1,500 คน โดยได้สอบถามถึงเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของทหาร และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี"
โดยเมื่อสอบถามว่า "เห็นด้วยหรือไม่ กับการที่ทหารจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" โดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนผู้ให้สำรวจ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 68.1% และยังไม่แน่ใจ 27.6% ขณะที่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.3%
ต่อมาได้ถามถึงหน้าที่หลักของทหารคืออะไรบ้าง ได้คำตอบว่า ร่วมมือกับนานาชาติด้านความมั่นคงและการรักษาสันติภาพ 19.9% ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติจากภัยคุกคามภายนอก 19% รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 18.7% ช่วยเหลือประชาชนในยามภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 11% สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ 10.7% ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายภัยความมั่นคง 9.1% สนับสนุนภารกิจทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 7.9% สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 1.7% และ อื่นๆ 1.9%
นอกจากนี้ ยังถามถึงมุมมองว่า "ท่านเชื่อว่าสถาบันทหารกับประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?" ผู้ให้สำรวจให้คำตอบว่า ได้แต่ทหารต้องลดอำนาจ 36% ได้อย่างสมดุล 29.1% ไม่ได้โดยธรรมชาติ 22.1% ไม่มีความเห็น 12.8%