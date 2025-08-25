เวียดนามสั่งปิดสนามบิน-สถานศึกษา เร่งอพยพ ปชช.รับมือไต้ฝุ่น "คาจิกิ"

ทางการเวียดนามกำลังเร่งเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ (Kajiki) ซึ่งถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดเข้าสู่ภูมิภาคในปีนี้ ด้วยการสั่งปิดท่าอากาศยานและสถานศึกษา พร้อมทั้งสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นการด่วน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามเปิดเผยว่า พายุไต้ฝุ่นคาจิกิมีกำลังลมรุนแรงสูงสุดใกล้ศูนย์กลางถึง 166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มจะทวีกำลังรุนแรงขึ้นอีก ก่อนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้ (25 ส.ค.)
รัฐบาลเวียดนามได้ออกแถลงการณ์เตือนภัยเมื่อคืนวันอาทิตย์ (24 ส.ค.) ว่า พายุลูกนี้เคลื่อนตัวเร็วและมีอันตรายอย่างยิ่ง โดยอิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่
มีรายงานว่า ณ เวลา 07.00 น. วันนี้ ศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากชายฝั่งตอนกลางประมาณ 150 กิโลเมตร และคาดว่าตาพายุจะพัดเข้าสู่แผ่นดินในพื้นที่ระหว่างจังหวัดทัญฮว้าและจังหวัดเหงะอาน ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.
ทั้งนี้ ทางการเวียดนามประเมินว่าไต้ฝุ่นคาจิกิอาจมีอานุภาพทำลายล้างรุนแรงไม่แพ้พายุไต้ฝุ่นยางิ (Yagi) ที่เคยพัดถล่มประเทศเมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้ว จนมีผู้เสียชีวิตราว 300 ราย และสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันอาทิตย์ (24 ส.ค.) ทางการได้ประกาศแผนอพยพประชาชนกว่า 500,000 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว พร้อมทั้งมีคำสั่งเด็ดขาดให้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่ง ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนได้สั่งปิดการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยาน 2 แห่ง ในจังหวัดทัญฮว้าและจังหวัดกว๋างบิ่ญ ส่งผลให้สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) และเวียดเจ็ท (Vietjet) ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวบิน
ทั้งนี้ พายุลูกดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเฉียดชายฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ของจีนเมื่อวันอาทิตย์ ส่งผลให้ทางการเมืองซานย่าต้องประกาศปิดสถานประกอบการและระงับบริการขนส่งสาธารณะเป็นการชั่วคราว