ผบ.ทอ. เตรียมเซ็น 'จีทูจี' ซื้อ Gripen เที่ยงวันนี้

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน พร้อมกล่าวถึงความพร้อมในการเซ็นสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F ว่า การลงนามเซ็นสัญญาวันนี้ (25 สค.2568) เวลาประมาณ 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสวีเดน โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศของไทย เป็นสักขีพยานในการลงนามจัดซื้อแบบจีทูจี และกองทัพอากาศ ก็จะมีการลงนาม กับ FMV (องค์การบริหารจัดการ ยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน) และ กับบริษัท Saab สวีเดน และ ในส่วนของ offset policy
เมื่อถามว่า เมื่อกองทัพอากาศเซ็นสัญญาแล้ว มีGripen E/F ฝูง นี้ โฉมหน้าของกองทัพอากาศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ผบ.ทอ. กล่าวว่า เราจัดเครื่องบินมาทดแทน F-16 ที่กองบิน 1 โคราช ภาพรวมขนาดกองทัพอากาศไม่ได้ใหญ่ขึ้น จะเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเราคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่า แม้ปริมาณน้อยลง แต่คุณภาพจะมากขึ้น อยู่ที่ขีดความสามารถและจำนวน โดยมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศทำในเรื่องความมั่นคงเป็นวัตถุประสงค์หลัก ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญและการจ้างงานเป็น Skill labour มีค่าแรงสูง เป็นโครงการนำร่องที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าสูง เป็นคุณค่าในภาพรวมทั้งหมด