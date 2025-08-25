xs
ราคาทองปรับลด [-50] รูปพรรณขายออก 52,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,500 บาท ขายออกบาทละ 51,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,467.64 บาท ขายออกบาทละ 52,400 บาท