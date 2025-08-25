xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นมาก ที่ระดับ 32.43 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (25 ส.ค.) ที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมากจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.64 บาทต่อดอลลาร์