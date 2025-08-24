กทม.พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุคาจิกิ ย้ำเตรียมแผนแก้น้ำท่วมอย่างรัดกุม

กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อนคาจิกิ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2568 โดยนายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า กทม. โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไว้อย่างรัดกุม เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน เช่น เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ประกอบด้วย อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 200 แห่ง ประตูระบายน้ำ 243 แห่ง บ่อสูบน้ำ 349 แห่ง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดระดับน้ำในแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) ให้เข้าพื้นที่ทันทีเมื่อฝนเริ่มตก โดยมีภารกิจหลักในการตรวจสอบและเร่งระบายน้ำตามจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และบริเวณทางอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน ขยะหน้าตะแกรงหน้าสถานีสูบน้ำ และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็ว
ทั้งนี้ กทม. ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสถานีสูบน้ำ ไว้พร้อมใช้งานในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมทั้งรถเครน รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮดรอลิก บอลลูนไลท์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อติดตั้งและตรวจสอบแก้ไขเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ ตลอดจนจัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับเครื่องสูบน้ำ
